Гостиничная сеть Marriott объявила об утечке персональных данных более 5 млн клиентов.

Сама компания признаёт, что не замечала утечку полтора месяца. С середины января и за весь февраль были скомпрометированы фамилии, даты рождения, номера телефонов, email и программы лояльности ее постояльцев. Как пишет The Wall Street Journal, неизвестные злоумышленники смогли получить доступ к базам компании через аккаунты двух работников гостиницы в России. Ведется расследование.
2020-04-02T04:13:00+03:00
2020-04-02T04:14:33+03:00
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04:13, 02 апреля 2020
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