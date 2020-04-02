Гостиничная сеть Marriott объявила об утечке персональных данных более 5 млн клиентов.

Сама компания признаёт, что не замечала утечку полтора месяца. С середины января и за весь февраль были скомпрометированы фамилии, даты рождения, номера телефонов, email и программы лояльности ее постояльцев. Как пишет The Wall Street Journal, неизвестные злоумышленники смогли получить доступ к базам компании через аккаунты двух работников гостиницы в России. Ведется расследование.