Бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном отменен.

Причиной стала пандемия коронавируса. UFC уже в пятый раз не может организовать поединок между бойцами. Примечательно, что в 2018 году об отмене боя тоже было объявлено 1 апреля. В этом году поединок изначально планировалось провести 18 апреля в Бруклине.