На вчерашний вечер только в Европе жертвами коронавируса стали более 30 тыс. человек.

Как пишет гонконгская South China Morning Post, каждый третий случай смерти от инфекции приходится на Италию и Испанию.
2020-04-02T04:08:00+03:00
2020-04-02T04:09:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 02 апреля 2020
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Е.Жуков: Мне кажется, что эти методы были живодерскими.
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