Родители осужденных по делу «Сети» потребовали перевести своих детей из СИЗО под домашний арест.

Соответствующие обращения, как передает «7×7», направлены президенту, генпрокурору, главам ФСИН и СК, а также уполномоченному по правам человека. Автры письма указывают, что во время эпидемии коронавируса пребывание в СИЗО небезопасно для жизни. Из всех предписаний по карантину, утверждают родители, соблюдается только запрет на свидания с родственниками.
2020-04-02T04:06:00+03:00
2020-04-02T04:07:35+03:00
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04:06, 02 апреля 2020
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Е.Жуков: Мне кажется, что эти методы были живодерскими.
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