Родители осужденных по делу «Сети» потребовали перевести своих детей из СИЗО под домашний арест.

Соответствующие обращения, как передает «7×7», направлены президенту, генпрокурору, главам ФСИН и СК, а также уполномоченному по правам человека. Автры письма указывают, что во время эпидемии коронавируса пребывание в СИЗО небезопасно для жизни. Из всех предписаний по карантину, утверждают родители, соблюдается только запрет на свидания с родственниками.