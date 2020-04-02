США и еще 22 страны начинают в Западном полушарии антинаркотическую операцию.

Как заявил президент США Дональд Трамп, решение принято с целью помешать наркокартелям «использовать пандемию коронавируса, чтобы угрожать жизням американцев». По его словам, в Тихий океан и Карибский регион будут направлены дополнительные эсминцы ВМС США, корабли, самолеты, вертолеты, катера береговой охраны. На прошлой неделе Штаты предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его окружению обвинения в причастности к наркотерроризму и назначили награду за информацию, которая приведет к их аресту или признанию виновными.