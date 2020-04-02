В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти.

Как передает Bloomberg компания Whiting Petroleum не смогла на этой неделе выплатить долг в $262 млн. Ее общая задолженность превысила 2 млрд. В результате владельцы приняли решение просить списать долг в обмен на полную потерю контроля над компанией. Эксперты отмечают, что крушение Whiting не будет единственным.
2020-04-02T03:10:00+03:00
2020-04-02T03:12:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2617421-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:10, 02 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Е.Жуков: Мне кажется, что эти методы были живодерскими.
Е.Ройзман: Когда вытаскиваете человека из воды, вам никто не предъявит претензии, что вы тащили за волосы.
Е.Жуков: Он сам может сказать: «Мне очень больно».
Е.Ройзман: Он потом может сказать что угодно. Но, как правило, говорят спасибо…