Новорожденный с коронавирусом умер в американском штате Коннектикут.

Как сообщил губернатор штата Нед Ламонт, шестинедельного ребенка из Хартфорда госпитализировали без сознания на прошлой неделе. Губернатор считает, что речь идет о смерти самого малолетнего ребенка из-за осложнений, связанных с COVID-19".
2020-04-02T03:09:00+03:00
2020-04-02T03:10:18+03:00
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03:09, 02 апреля 2020
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