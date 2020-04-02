Новорожденный с коронавирусом умер в американском штате Коннектикут.

Как сообщил губернатор штата Нед Ламонт, шестинедельного ребенка из Хартфорда госпитализировали без сознания на прошлой неделе. Губернатор считает, что речь идет о смерти самого малолетнего ребенка из-за осложнений, связанных с COVID-19".