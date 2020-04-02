Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом.

Как сообщила государственная радиостанция «Кан», коронавирус был диагностирован также у жены министра. Сам Лицман продолжит свою работу из дома в соответствии с рекомендациями врачей. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле превысило к вечеру среды 6000. Количество умерших достигло 25.