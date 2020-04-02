Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом.

Как сообщила государственная радиостанция «Кан», коронавирус был диагностирован также у жены министра. Сам Лицман продолжит свою работу из дома в соответствии с рекомендациями врачей. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле превысило к вечеру среды 6000. Количество умерших достигло 25.
2020-04-02T03:07:00+03:00
2020-04-02T03:07:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2617415-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 02 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Е.Жуков: Мне кажется, что эти методы были живодерскими.
Е.Ройзман: Когда вытаскиваете человека из воды, вам никто не предъявит претензии, что вы тащили за волосы.
Е.Жуков: Он сам может сказать: «Мне очень больно».
Е.Ройзман: Он потом может сказать что угодно. Но, как правило, говорят спасибо…