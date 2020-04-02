Российские граждане, «застрявшие» в аэропорту Дохи, в ближайшее время вернутся на родину.

Это у себя в ФБ пообещала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она поблагодарила Катар за содействие.
2020-04-02T03:05:00+03:00
2020-04-02T03:06:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 02 апреля 2020
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