Масштабная антинаркотическая операция США будет направлена в том числе на Венесуэлу.

Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, операция, объявленная президентом Трампом в восточной части Тихого океана и в Карибском море", затронет и нелегитимный режим Николаса Мадуро, который, как сказал Эспер, опираются на прибыль, полученную от продажи наркотиков. В свою очередь председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли уточнил, что американцы развернут в Атлантике и в Тихом океане новые силы ВМС и ВВС. По его словам, к операции привлечено как Тихоокеанское, так и Европейское командование. Ранее Вашингтон назначил награду за информацию, которая приведет к аресту Мадуро и его окружения.