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02:07, 02 апреля 2020

Пентагон не будет возвращать в порт атомный авианосец «Теодор Резвельт».

Об этом сообщил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей. Среди членов экипажа авианосца зафиксирована вспышка коронавируса. По словам адмирала, экипаж тестируется, инфицированные доставляются на берег. Гилдей считает эти меры пока достаточными, а авианосец, по его словам, продолжит выполнять поставленную задачу.



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