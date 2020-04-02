РФС отложил все футбольные соревнования в стране до 31 мая.

Бюро исполкома союза приняло такое решение в связи с распространением коронавируса в России. Чемпионат страны планируется доиграть, а не завершать досрочно. По словам главы РФС Александра Дюкова, с учетом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября.