РФС отложил все футбольные соревнования в стране до 31 мая.

Бюро исполкома союза приняло такое решение в связи с распространением коронавируса в России. Чемпионат страны планируется доиграть, а не завершать досрочно. По словам главы РФС Александра Дюкова, с учетом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября.
2020-04-02T02:06:00+03:00
2020-04-02T02:07:07+03:00
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02:06, 02 апреля 2020
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