Только в шести из 85 регионов России пока отказались от введения жестких карантинных мер.

Не пошли на эти шаги Чукотка, Ненецкий автономный округ, Орловская, Тульская, Тверская и Ярославская области. Почему, ТАСС не уточняет.
2020-04-02T02:04:00+03:00
2020-04-02T02:05:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 02 апреля 2020
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Е.Жуков: Мне кажется, что эти методы были живодерскими.
Е.Ройзман: Когда вытаскиваете человека из воды, вам никто не предъявит претензии, что вы тащили за волосы.
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