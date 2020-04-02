США запускают масштабную антинаркотическую операцию.

Как заявил Дональд Трамп, ее целью станет воспрепятствование наркокартелям воспользоваться ситуацией в свете коронавируса. По его словам, для этого в Западном полушарии будут размещены дополнительные корабли, самолеты и вертолеты. В партнерстве с 22 странами Южное командование расширит операции по разведке, перехвату и изъятию поставок наркотиков
2020-04-02T01:10:00+03:00
2020-04-02T01:11:43+03:00
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01:10, 02 апреля 2020
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Е.Жуков: Мне кажется, что эти методы были живодерскими.
Е.Ройзман: Когда вытаскиваете человека из воды, вам никто не предъявит претензии, что вы тащили за волосы.
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