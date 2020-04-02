США запускают масштабную антинаркотическую операцию.

Как заявил Дональд Трамп, ее целью станет воспрепятствование наркокартелям воспользоваться ситуацией в свете коронавируса. По его словам, для этого в Западном полушарии будут размещены дополнительные корабли, самолеты и вертолеты. В партнерстве с 22 странами Южное командование расширит операции по разведке, перехвату и изъятию поставок наркотиков