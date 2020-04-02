В аэропорту Нью-Йорка разгружают Ан-124 «Руслан» с медпомощью из России.

По данным Минобороны России, на борту самолета медицинские маски и медицинское оборудование. Как сообщил ТАСС источник в аэропорту имени Джона Кеннеди, разгрузка

идет быстро и без бюрократических формальностей. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что об этой помощи в понедельник договорились президенты двух стран.