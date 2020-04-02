Нерабочую неделю в стране следует продлить.

На этом настаивают Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Голикова уточнила, что делать это нужно в зависимости от ситуации в конкретном регионе. По словам поповой, сегодня 45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — между третьей и четвертой, то есть там эпидемиологический процесс нарастает.
2020-04-02T01:06:00+03:00
2020-04-02T01:07:03+03:00
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01:06, 02 апреля 2020
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