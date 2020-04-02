Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока собирается отказаться от участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги

Это связано с финансовыми проблемами. Власти Приморского края объявили о том, что не будут спонсировать команду. В руководстве КХЛ сказали агентству «Р-Спорт», что адмирал пока не подавал заявление. Клуб был основан 7 лет назад. Его лучшим достижением является выход в первый раунд Кубка Гагарина в нескольких сезонах.