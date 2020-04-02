Сразу три больницы в Петербурге закрывают для посетителей из-за коронавируса

В местном комитете по здравоохранению отметили, что закрыть учреждения пришлось из-за занесения инфекции.

Часть персонала больниц изолировали прямо по месту работы, другую — в домашних условиях. Об этом порталу Фонтанка Ру сообщили в петербургском комитете по здравоохранению. Речь о больницах Святого Георгия, Введенской и Александровской. Что касается пациентов, их выписка и перевод в другие медицинские учреждения под запретом. Исключения возможны только в случае, если из-за отсутствия оказания специализированной помощи есть угроза жизни и здоровью человека. Тех же, у кого-то будут проявляться признаки коронавируса предписано сразу же изолировать в специальный стационар. Сколько по времени продлится закрытый режим — на данный момент неизвестно.

Добавлю, что ранее в больницы Святого Георгия и Введенскую отправляли людей с ОРВИ и внебольничной пневмонией. Сейчас приём таких больных идёт ещё в трёх медицинских учреждениях города: Боткинской, городской больнице номер два и в госпитале ветеранов войн.

Напомним, что в Петербурге зафиксировано более ста случаев заражения коронавируса. Два пациента с этим диагнозом скончалось.