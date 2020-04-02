Продажу алкоголя ограничили еще в двух российских регионах

Это связано с ситуацией вокруг коронавируса. Сообщается, что в Башкирии купить спиртное можно будет лишь с десяти утра до десяти вечера, а в Хакасии – с десяти утра до трех часов дня. Руководители регионов пригрозили санкциями нарушителям. В Хакасии не уточнили, как долго будут действовать новые меры. В Башкирии сказали, что ограничения продлятся лишь до 13 апреля. Ранее торговлю спиртным ограничили в Якутии и Карелии.
2020-04-02T00:03:00+03:00
2020-04-02T00:04:53+03:00
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00:03, 02 апреля 2020
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