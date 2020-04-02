Правительство выделит авиакомпаниям 1,5 млрд рублей на вывоз россиян из-за границы

Меры кабмина связаны с борьбой с распространением коронавируса. В правительстве рассматривают субсидию перевозчикам как компенсацию затрат на эвакуацию людей из других стран. При этом по числу россиян, которые могут за одни сутки вернуться на родину вывозными рейсами, ранее были установлены жесткие квоты. Теперь сограждане смогут прилетать в Москву исключительно в аэропорт Шереметьево и в количестве не более, чем 500 человек в день. Еще жестче квота для остальных городов, куда из-за границы могут прибывать лишь 200 россиян в сутки. Вместе с тем МИД накануне сообщал о желании вернуться на родину около 25 тысяч соотечественников. Многие из них сообщали о том, что застряли в аэропортах, в том числе в Нью-Йорке. Впрочем, российские дипломаты, работающие в Штатах, сообщали, что временно разместили несколько десятков сограждан в отеле. При этом сами пассажиры жаловались на то, что долгое время не могли получить информацию ни от консульства, ни от компании «Аэрофлот», которая из-за ограничений отменила несколько десятков рейсов, в том числе, в США.

В российском МИДе ранее сообщали, что наиболее тяжелая ситуация с вывозом россиян на родину сложилась в Таиланде, Индии и Индонезии.