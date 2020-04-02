Специальное приложение с сегодняшнего дня будет доступно москвичам с коронавирусом на домашнем карантине

Как пояснил в эфире «Эха» глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, ранее эту программу выкладывали в магазин приложений, чтобы получить отклик профессионального сообщества.

По словам Лысенко, пока что приложение создано для смартфонов на платформе Android. Если у кого-то из заболевших его не будет, ему выдадут такой аппарат на время карантина.