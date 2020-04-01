ВВС: Массовкой на встрече Путина с петербуржцами в феврале были, в том числе, сотрудники компаний Евгения Пригожина

Массовкой на встрече президента Владимира Путина с петербуржцами в феврале были, в том числе, сотрудники компаний Евгения Пригожина. Об этом пишет ВВС, которая изучила биографии ряда участников этой встречи. В частности, как следует из расследования журналистов, девушка, которая сфотографировалась с Путиным во время встречи, является начальницей отдела одного из информационных ресурсов Пригожина. Кроме того, среди случайных прохожих были замечены петербургские чиновники. Президент общался с горожанами после того, как возложил цветы к памятнику мэра города Анатолию Собчаку, одна из участниц этой встречи Зинаида Беликова тогда спросила главу государства, как прожить на пенсию в 10 тысяч 800 рублей.
2020-04-01T23:03:00+03:00
2020-04-01T23:05:11+03:00
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23:03, 01 апреля 2020
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