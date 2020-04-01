Три офицера ФСБ были уволены за то, что снимали нападение жителя Подмосковья на здание спецслужбы в Москве. Еще несколько их коллег отделались дисциплинарными взысканиями, пишет газета «Коммерсантъ». Перестрелку с Евгением Манюровым снимали на смартфоны. Таким образом силовики нарушили приказ директора ФСБ Александра Бортникова, который запрещает использовать в здании мобильные телефоны с фото— и видеокамерами и выходом в интернет, пишет издание. Кроме того, поскольку они разослали ролики, фактически вступили в несанкционированные руководством контакты со СМИ. В ходе нападения в середине декабря, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Самого стрелка застрелили.
2020-04-01T23:02:00+03:00
2020-04-01T23:04:25+03:00
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23:02, 01 апреля 2020
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