Три офицера ФСБ были уволены за то, что снимали нападение жителя Подмосковья на здание спецслужбы в Москве. Еще несколько их коллег отделались дисциплинарными взысканиями, пишет газета «Коммерсантъ». Перестрелку с Евгением Манюровым снимали на смартфоны. Таким образом силовики нарушили приказ директора ФСБ Александра Бортникова, который запрещает использовать в здании мобильные телефоны с фото— и видеокамерами и выходом в интернет, пишет издание. Кроме того, поскольку они разослали ролики, фактически вступили в несанкционированные руководством контакты со СМИ. В ходе нападения в середине декабря, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Самого стрелка застрелили.