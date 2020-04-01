В России вырос спрос на алкоголь

В последние недели марта он увеличился почти на треть, — пишет издание РБК. Активные закупки алкогольной продукции происходили перед началом ужесточения карантинных мер в регионах. На этом фоне обвально сократились траты россиян на развлечения, спорт и одежду. Жители страны практически перестали покупать авиабилеты и туры.
2020-04-01T23:02:00+03:00
2020-04-01T23:03:52+03:00
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23:02, 01 апреля 2020
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