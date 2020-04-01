Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе. По мнению специалиста, такой вопрос находится в совместном ведении субъектов федерации и федерального центра. Основанием может быть карантин и соответствующее постановление должен издать санитарный врач, — сказал Гильманов сайту «МБХ медиа». Иск подан в Мосгорсуд.