Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе. По мнению специалиста, такой вопрос находится в совместном ведении субъектов федерации и федерального центра. Основанием может быть карантин и соответствующее постановление должен издать санитарный врач, — сказал Гильманов сайту «МБХ медиа». Иск подан в Мосгорсуд.
2020-04-01T23:02:00+03:00
2020-04-01T23:03:40+03:00
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23:02, 01 апреля 2020
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