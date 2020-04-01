Российские полицейские составили 1250 протоколов против граждан, которые нарушили режим изоляции. В основном это касается тех, кто прилетел из-за границы и не соблюдают предписания Роспотребнадзора. Больше всего было оформлено протоколов по статье о неповиновении законному распоряжению должностного органа. Полицейские проводят разъяснительную работу в общественных местах с теми, кто не соблюдает карантинные требования. Они предлагают нарушителям отправиться домой.
2020-04-01T23:01:00+03:00
2020-04-01T23:01:53+03:00
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23:01, 01 апреля 2020
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