Российские полицейские составили 1250 протоколов против граждан, которые нарушили режим изоляции. В основном это касается тех, кто прилетел из-за границы и не соблюдают предписания Роспотребнадзора. Больше всего было оформлено протоколов по статье о неповиновении законному распоряжению должностного органа. Полицейские проводят разъяснительную работу в общественных местах с теми, кто не соблюдает карантинные требования. Они предлагают нарушителям отправиться домой.