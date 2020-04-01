Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»

Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза». Сразу несколько ее источников, близких к правительству и администрации президента, говорят, что глава государства воспринимает введение чрезвычайных мер как непопулярное решение, которое может понизить его рейтинг. Он не хочет единолично принимать решения и перекладывает их на правительство в лице премьер-министра Михаила Мишустина. Близкий к администрации президента источник «Медузы» говорит, что Путин не хочет «пугать народ» громкими наименованиями чрезвычайных мер. Однако премьер-министр Михаил Мишустин тоже не стремится брать жесткие решения на себя. Хотя Путин подписал сегодня закон, который предоставляет кабинету министров соответствующие полномочия.