Организаторы Уимблдонского теннисного турнира приняли решение о его отмене в этом году. Такое произойдет впервые после Второй мировой войны. Всему виной ситуация с коронавирусом. Соревнования должны были стартовать 29 июня. Болельщикам обещают либо вернуть стоимость билетов, либо предложат новые на те же корты в следующем году.