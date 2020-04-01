Организаторы Уимблдонского теннисного турнира приняли решение о его отмене в этом году. Такое произойдет впервые после Второй мировой войны. Всему виной ситуация с коронавирусом. Соревнования должны были стартовать 29 июня. Болельщикам обещают либо вернуть стоимость билетов, либо предложат новые на те же корты в следующем году.
2020-04-01T22:32:00+03:00
2020-04-01T22:32:54+03:00
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22:32, 01 апреля 2020
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