В Москве многодетных родителей попросили лично забрать продуктовые наборы для школьников из учебных заведений. Они полагаются таким семьям бесплатно на время действия карантинных мер. Как рассказали сами родители интернет-изданию The Insider, вес одного набора превышает 20 килограммов, а если дети учатся в разных школах, приходится выезжать по нескольким адресам. То есть фактически нарушать требования об изоляции. В департаменте образования Москвы сказали изданию, что для получения наборов в целях безопасности каждой семье назначено индивидуальное время.
2020-04-01T22:32:00+03:00
2020-04-01T22:32:23+03:00
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22:32, 01 апреля 2020
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