Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

В течение двух дней расходы на ее доставку, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи сорта в Европе, пишет издание РБК. Поставщики обеспокоены тем, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России. Экспорт станет невыгодным, если текущая ситуация сохранится в течение месяца, говорят специалисты. Как передает агентство Bloomberg, в США отдельные производители уже доплачивают за разгрузку своих хранилищ.