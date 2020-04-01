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22:31, 01 апреля 2020

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

В течение двух дней расходы на ее доставку, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи сорта в Европе, пишет издание РБК. Поставщики обеспокоены тем, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России. Экспорт станет невыгодным, если текущая ситуация сохранится в течение месяца, говорят специалисты. Как передает агентство Bloomberg, в США отдельные производители уже доплачивают за разгрузку своих хранилищ.



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