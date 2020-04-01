Редакция газеты «Ведомости» предложила в качестве альтернативного и.о. главного редактора Анфису Воронину. За нее на внутреннем голосовании проголосовали 73 журналиста издания из 79. Чуть ранее пятеро заместителей главреда выразили несогласие с назначением на должность Андрея Шмарова.

Анфиса Воронина, являющаяся издателем партнерских проектов «Ведомостей», на внутреннем голосовании была единственным кандидатом на должность нового и.о. главреда. Ранее она работала в изданиях «Время новостей» и РБК. Как сообщает газета, кандидатуру Шмарова, который неделю назад был назначен и.о. главреда акционерами «Ведомостей», из журналистов никто не выдвинул. Само голосование творческого коллектива произошло после того, как о необходимости назначения Ворониной сообщили пятеро замов главного редактора. Они считают, что это необходимо, чтобы уберечь газету от потери ключевых сотрудников и последующей деградации. В то же время, отмечают «Ведомости», новые владельцы издания Константин Зятьков и Алексей Голубович не рассматривают возможность замены Шмарова на должности и.о. главного редактора. Они призвали дождаться совета директоров после закрытия сделки по покупке газеты у Демьяна Кудрявцева, который, в свою очередь, говорил, что она произойдет в ближайшие один-два месяца.

Ряд журналистов «Ведомостей» ранее выражали недовольство тем, что Шмаров отредактировал заголовок, посвященный венесуэльским активам «Роснефти».