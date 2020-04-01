Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступает за продление нерабочей недели в стране

Она считает, что это позволит снизить степень распространения коронавируса. Попова также предупредила, что уже в половине регионов ситуация с коронавирусом вышла в финальную стадию. Это значит, что для многих инфицированных не удается установить источник заражения. По словам Поповой, сейчас самое важное – сократить количество контактов.