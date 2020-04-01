Путин подписал сегодня ряд законов, которые связаны с эпидемией коронавируса

Президент Владимир Путин подписал сегодня ряд законов, которые так или иначе связаны с эпидемией коронавируса. Среди них – документ, который устанавливает наказание за нарушение карантина. Здесь может грозить до 7 лет лишения свободы. Кроме того, закон о наказании за ложную информацию о коронавирусе. Также президент подписал сегодня документ, который предоставляет правительству вводить режим чрезвычайной ситуации.

Руководитель программы «Внутренняя политика» московского центра Карнеги Андрей Колесников ранее высказывал опасение, что власти хотят использовать нынешнюю ситуацию в собственных политических интересах. Колесников говорил, что считает на данный момент избыточной мерой режим чрезвычайной ситуации. Между тем, агентство Reuters утверждает со ссылкой на свои источники, что в Кремле уже обсуждали возможность введения такого режима. В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков настаивает, что о таких планах в российском руководстве не говорили.