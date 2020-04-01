Минспорта России обеспокоено разногласиями между Союзом биатлонистов России и представителями общественности

Министерство спорта России обеспокоено разногласиями между Союзом биатлонистов России и представителями общественности. В ведомстве считают, что стороны не должны заниматься заочным выяснением отношений. Это связано с появлением обращения ветеранов биатлона, представителей судейского корпуса и специалистов с требованием отставки главы СБР Владимира Драчева. Авторы письма считают, что в организации накопилось большое количество проблем, которые ставят под угрозу целый вид спорта. Драчев сказал агентству ТАСС, что его критики должны сами посмотреть на свою деятельность во благо российского биатлона. Тем не менее, обращение ветеранов спорта будет рассмотрено на заседании правления СБР.