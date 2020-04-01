Министерство внутренних дел России высоко оценивает соблюдение режима изоляции в регионах

Для этого, в частности, используются средства видеонаблюдения. Увеличено число нарядов в общественных местах. Граждане адекватно реагируют на просьбы не нарушать карантинных требований. Об этом сказал замначальника главного управления МВД по охране общественного порядка Станислав Наумов. По его словам, также полицейские посещают по месту пребывания россиян, которые прибыли из-за рубежа или имели контакты с заболевшими и теперь находятся на карантине.
2020-04-01T21:31:00+03:00
2020-04-01T21:32:39+03:00
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21:31, 01 апреля 2020
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