Родители осужденных по «пензенскому» делу потребовали перевести их детей под домашний арест. Об этом говорится в их открытом письме президенту России, генпрокурору, руководителям Следственного комитета, тюремного ведомства и уполномоченному по правам человека. Находиться осужденным в СИЗО во время распространения коронавируса, по мнению авторов обращения, не безопасно для жизни. При этом с 16 марта в изоляторе действует запрет на свидания с родными, — приводит текст письма интернет-издание 7х7. В феврале фигурантов «пензенского» дела приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет. Их обвинили в создании и участии в террористическом сообществе, они вины не признали.
2020-04-01T21:30:00+03:00
2020-04-01T21:32:11+03:00
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21:30, 01 апреля 2020
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