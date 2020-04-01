Венедиктов объяснил, почему с сайта «Эха» исчезла публикация расследования штаба Навального о сыне Ликсутова

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в передаче #дайДудя объяснил, почему с сайта радиостанции исчезла публикация расследования штаба политика Алексея Навального о 15-летнем сыне вице-мэра Москвы Максима Ликсутова. «На «Эхе» давным-давно, еще при Сергее Корзуне, было принято решение, когда политиков достают через детей, особенно несовершеннолетних, мы в этих информационных войнах не участвуем», — подчеркнул Венедиктов.

Он напомнил, что когда была вскрыта почта дочери Навального – Дарьи, и разные медиа распространяли эту личную переписку, которая, с их точки зрения, компрометировала оппозиционера, на «Эхе Москвы» об этом не было сказано ни слова. «И не будет сказано. Точно так же, как не будет сказано ни слова по детям других политиков. Если вы считаете, что отец – коррупционер, проверяйте, пишите про него, и мы это будем размещать. Мы размещали ролики Навального про президента, про премьер-министра, про самого Ликсутова», — отметил Венедиктов.

Он добавил, что в этом смысле абсолютно поддерживает решение главного редактора сайта «Эха Москвы» Виталия Рувинского. «Новостей, которые касаются детей политиков, на «Эхе» не будет. Это наша позиция. Теперь с чем я не согласен. Что случилось? Молодой редактор, который находился на удаленке, увидел этот хайп и поставил его на сайт. Она просто не знала, и это вина Рувинского. Я сказал ему, что если это уже опубликовали, то с нашим примечанием, с нашей позицией, это нужно было оставить, уже после того, как Виталий принял решение. Я бы это оставил, если бы это была моя зона принятия решений», — заключил Венедиктов.