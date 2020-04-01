Московская полиция задержала злоумышленника, который напал сегодня с мачете на работника супермаркета

Московская полиция задержала злоумышленника, который напал сегодня с мачете на работника одного из столичных супермаркетов. В магазине на Селигерской улице работник пытался задержать неизвестного, которого подозревали в краже банки кофе. В ответ тот проявил агрессию. Как сказали агентству ТАСС в руководстве столичной полиции, при задержании их сотрудникам пришлось применить табельное оружие. Пострадавший продавец госпитализирован.
2020-04-01T21:03:00+03:00
2020-04-01T21:05:01+03:00
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21:03, 01 апреля 2020
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