Bloomberg: Россия не намерена увеличивать объемы добычи нефти в ближайшее время

Россия не намерена увеличивать объемы добычи нефти в ближайшее время, — передает агентство Bloomberg. По словам его источников, подобный шаг могли бы расценить в Саудовской Аравии как сигнал к началу ценовой войны. Между тем сегодня истек срок действия соглашения о сокращении нефтедобычи. Договориться о его продлении в начале марта не удалось. Сообщалось, что это произошло из-за позиции России. После этого Саудовская Аравия и еще ряд добывающих стран объявили о наращивании объемов производства нефти и о скидках покупателям. Это привело к резкому падению цен на сырье. В ходе торгов стоимость нефти опускалась до 20-летних минимумов.