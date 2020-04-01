Bloomberg: Россия не намерена увеличивать объемы добычи нефти в ближайшее время

Россия не намерена увеличивать объемы добычи нефти в ближайшее время, — передает агентство Bloomberg. По словам его источников, подобный шаг могли бы расценить в Саудовской Аравии как сигнал к началу ценовой войны. Между тем сегодня истек срок действия соглашения о сокращении нефтедобычи. Договориться о его продлении в начале марта не удалось. Сообщалось, что это произошло из-за позиции России. После этого Саудовская Аравия и еще ряд добывающих стран объявили о наращивании объемов производства нефти и о скидках покупателям. Это привело к резкому падению цен на сырье. В ходе торгов стоимость нефти опускалась до 20-летних минимумов.
2020-04-01T21:03:00+03:00
2020-04-01T21:03:35+03:00
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21:03, 01 апреля 2020
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