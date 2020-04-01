CNN: В США более 200 тысяч человек заразились коронавирусом

Более 200 тысяч человек заражены новым коронавирусом в США. Соответствующие данные приводит в среду телекомпания Си-эн-эн, основываясь на своих подсчетах. Так, по ее информации, к 13:30 по времени Восточного побережья США (20:30 мск) в стране насчитывалось 202336 зарегистрированных случаев заражения инфекцией. 4454 человека умерли в результате вызванного новым коронавирусом заболевания.
2020-04-01T21:01:00+03:00
2020-04-01T21:02:50+03:00
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21:01, 01 апреля 2020
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