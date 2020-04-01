Подмосковная прокуратура проверяет сообщения о том, что больной с коронавирусом посещал больницу в Лобне

Таким образом он нарушил режим изоляции, ему может грозить обвинение по статье Уголовного кодекса, — говорят в ведомстве. Свою проверку проводит и Следственный комитет. В интернете появилось видео, на котором главврач больницы рассказывает, что к ним приходил пациент, который после рентгена признался, что у него подтвержденный коронавирус. Медик попросил всех людей, которые были в тот момент в клинике, оставить свои данные и отправиться домой на карантин.