Подмосковная прокуратура проверяет сообщения о том, что больной с коронавирусом посещал больницу в Лобне

Таким образом он нарушил режим изоляции, ему может грозить обвинение по статье Уголовного кодекса, — говорят в ведомстве. Свою проверку проводит и Следственный комитет. В интернете появилось видео, на котором главврач больницы рассказывает, что к ним приходил пациент, который после рентгена признался, что у него подтвержденный коронавирус. Медик попросил всех людей, которые были в тот момент в клинике, оставить свои данные и отправиться домой на карантин.
2020-04-01T21:01:00+03:00
2020-04-01T21:01:43+03:00
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21:01, 01 апреля 2020
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