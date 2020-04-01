Система выдачи электронных пропусков в Подмосковье будет готова уже к следующей неделе

Об этом объявил губернатор региона Андрей Воробьев. Срок запуска системы он не назвал. По словам Воробьева, жителям региона надо будет зайти на официальный портал администрации области, заполнить необходимые данные и получить декларацию, которая даст право, в частности, приезжать в Москву без проблем. Воробьев добавил, что после введения пропусков, появление на улице праздношатающихся граждан будет также нежелательно, как и сейчас. По словам Воробьева, на сегодня в Подмосковье зафиксировано 177 человек с коронавирусом. Еще губернатор заверил, что власти не планируют блокировать область и Москву.