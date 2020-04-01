Венедиктов ответил на критику Пескова из-за интервью с Ходорковским на «Эхе Москвы»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ответил пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, который раскритиковал радиостанцию за интервью с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, и попросил его помочь получить интервью от главы Роснефти Игоря Сечина. Заявление Венедиктова опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Ходорковский комментировал нам нефтяную сделку Венесуэлы и России. Мы считаем, что он эксперт и в нефтяных сделках, и в Сечине. Президент об этом хорошо знает. Поэтому мы Ходорковскому дали слово и будем давать слово. Несмотря на то, что Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента, за информационную политику здесь отвечаю я, и я буду принимать по этому поводу решение», — подчеркнул Венедиктов.

Поводом для высказывания пресс-секретаря президента стала критика интервью с Ходорковским на «Эхе Москвы» со стороны телерадиоведущего Владимира Соловьева. Песков присоединился к его мнению и назвал экс-главу ЮКОСа «беглецом», считая, что ему не нужно давать эфир. «Я все-таки против того, чтобы эфир давать беглецам. Он же преследуется по закону. Поэтому мне кажется, что это некорректно», — заявил Песков.

Однако Венедиктов обратил внимание, что российское законодательство позволяет брать интервью не только у «беглецов» и подозреваемых, но и у осужденных. «Песков, конечно же, имеет право критиковать, и его критика будет услышана. Я прошу Дмитрия Сергеевича помочь нам с интервью с главой Роснефти Игорем Сечиным. У нас как-то не получается. Надо разобраться в этой нефтяной сделке», — заключил он.