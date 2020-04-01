Специалисты ООН предупреждают о возможных проблемах с поставками продовольствия в мире. Это произойдет, если руководители разных стран не смогут вовремя принять правильные меры. В частности, ограничения на экспорт приведут к нехватке продовольственных товаров на глобальных рынках, — говорится в совместном заявлении руководителей Всемирной организации здравоохранения, продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и ВТО. В разгар закрытия границ из-за коронавируса необходимо гарантировать дальнейшее свободное движение товаров, — приводит «Интерфакс» текст обращения. Кроме того, из-за массовой изоляции возникли проблемы с миграцией работников, которые заняты в сельском хозяйстве.