Российским авиакомпаниям выделят полтора миллиарда рублей на вывоз россиян из-за рубежа

Таким образом будут компенсированы затраты, связанные с эвакуацией людей из-за коронавируса, — объявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Он также добавил, что для туристических компаний власти практически отменили взнос в резервный фонд «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма». Сейчас, по данным российского МИДа, не могут вернуться домой не менее 25 тысяч россиян, которые столкнулись с трудностями при вылете из зарубежных стран.