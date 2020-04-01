Российским авиакомпаниям выделят полтора миллиарда рублей на вывоз россиян из-за рубежа

Таким образом будут компенсированы затраты, связанные с эвакуацией людей из-за коронавируса, — объявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Он также добавил, что для туристических компаний власти практически отменили взнос в резервный фонд «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма». Сейчас, по данным российского МИДа, не могут вернуться домой не менее 25 тысяч россиян, которые столкнулись с трудностями при вылете из зарубежных стран.
2020-04-01T20:30:00+03:00
2020-04-01T20:32:57+03:00
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20:30, 01 апреля 2020
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