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20:30, 01 апреля 2020

Сотрудники газеты «Ведомости» проголосовали за альтернативного исполняющего обязанности главного редактора

Сотрудники газеты «Ведомости» проголосовали за альтернативного исполняющего обязанности главного редактора. Процедура была запущена после письма пяти заместителей главреда новым владельцам издания. Авторы обращения требовали сменить Андрея Шмарова на Анфису Воронину, который сейчас руководит партнерским проектом «Ведомостей». По мнению заместителей главного редактора, это убережет газету от ухода ключевых работников и последующей деградации. Шмаров, которого назначили новые акционеры газеты, с претензиями не согласен. Новые владельцы «Ведомостей» пока не готовы менять руководителей редакции, — сообщается на сайте газеты.



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