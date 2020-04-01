Девочке, которая уже пять лет живет в московском медицинском центре, подобрали замещающую семью. Все документы должны оформить после карантина, — сказала сегодня агентству РИА «Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Накануне Мосгорсуд признал законной передачу ребенка органам опеки. В столичном департаменте социальной защиты пояснили, что девочка может отправиться в семью родственников или других кандидатов в опекуны. Ребенок находится в перинатальном центре с самого рождения. Родители утверждали, что это связано с проблемами со здоровьем, однако врачи эту информацию отрицали.