Росавиация разработала график вывоза из-за рубежа россиян, которые столкнулись с трудностями при возвращении домой. График рассчитан до 5 апреля. Сейчас его направили на согласование, — рассказали в пресс-службе ведомства агентству «Москва». В российском МИДе сегодня объявили, что проблемы с возвращением возникли по меньшей мере у 25 тысяч российских граждан в разных странах. Сами люди жаловались, что они застряли в аэропортах. Некоторые испытывают трудности с едой и отдыхом.
2020-04-01T20:02:00+03:00
2020-04-01T20:05:10+03:00
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20:02, 01 апреля 2020
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