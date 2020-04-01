Росавиация разработала график вывоза из-за рубежа россиян, которые столкнулись с трудностями при возвращении домой. График рассчитан до 5 апреля. Сейчас его направили на согласование, — рассказали в пресс-службе ведомства агентству «Москва». В российском МИДе сегодня объявили, что проблемы с возвращением возникли по меньшей мере у 25 тысяч российских граждан в разных странах. Сами люди жаловались, что они застряли в аэропортах. Некоторые испытывают трудности с едой и отдыхом.