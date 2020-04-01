Коронавирус подтвердился у координатора калининградского штаба Алексея Навального Александра Черникова. До этого первый тест показал отрицательный результат. Теперь его перевели в инфекционную больницу, — сообщили в самом штабе. Сам Черников ранее жаловался на то, что в больнице ему не оказывали помощи.

Между тем в региональном штабе по борьбе с коронавирусом сказали агентству «Интерфакс», что активисту может грозить уголовное дело, так как он не соблюдал режим, ходил по палатам и снимал на видео.