Президент Владимир Путин подписал сегодня ряд законов, которые так или иначе связаны с ситуацией вокруг коронавируса. Это, в частности, закон, который дает правительству право вводить режим чрезвычайной ситуации, закон о наказании за ложную информацию о коронавирусе, а также закон об усилении ответственности за нарушение карантина. Он предполагает либо штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы до 7 лет.
2020-04-01T20:01:00+03:00
2020-04-01T20:03:46+03:00
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20:01, 01 апреля 2020
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