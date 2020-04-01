Президент Владимир Путин подписал сегодня ряд законов, которые так или иначе связаны с ситуацией вокруг коронавируса. Это, в частности, закон, который дает правительству право вводить режим чрезвычайной ситуации, закон о наказании за ложную информацию о коронавирусе, а также закон об усилении ответственности за нарушение карантина. Он предполагает либо штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы до 7 лет.